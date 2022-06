Mariupoli linnapea: minu ristiema ootas kuu aega filtratsiooni ning pääses siis Rostovi ja Eesti kaudu Ukrainasse

„Räägin teile ühe näite. Üks ettevõtte juht deporteeriti koos naise ja lapsega sunniviisil teisele poolele. Nad kandsid seda last kätel. Venemaalased vaatavad nimekirjade järgi, kes need inimesed on, ja nägid, et neil on ka vanem laps. Ja vanem tütar töötab õiguskaitseorganites. Nad nägid seda ja ütlesid: „Te olete kasvatanud natsi ja me võtame selle teie lapse ära, et te ei kasvataks veel üht natsi.“ Nad võtsid lapse, aga isa läks neile kallale. Venelased peksid ta rängalt läbi ja alles pärast andsid selle tütre tagasi,“ rääkis Boitšenko.