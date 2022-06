OTSEBLOGI | Zelenskõi rääkis teatud edusammudest Zaporižžja ja Harkivi oblastis

„Sjevjerodonetskit, Lõssõtšanskit, teisi Donbassi linnu, mida okupandid praegu loevad võtmetähtsusega märklaudadeks, hoitakse. Meil on teatud määral positiivset Zaporižžja oblastis, kus on õnnestunud okupantide plaanid nurjata. Pikkamööda liigume edasi Harkivi oblastis, vabastades meie maad. Hoiame kaitset Mõkolajivi suunal,“ rääkis Zelenskõi.

Mehi süüdistati palgasõdurina võitlemises, ehkki surma mõistetud ise on kinnitanud, et nad on Ukraina relvajõudude koosseisulised võitlejad.