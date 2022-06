OTSEBLOGI | Haidai: Sjevjerodonetsk peab vastu, aga okupandid hävitavad oma teel kõik

„Nad ei ehitanud kaheksa aastaga midagi Luhanskis, ei püüa isegi taastada vee- ja elektrivarustust Popasnas ja Rubižnes, ainult hävitavad. Vene maailm on kõrb. Seda eesmärki püüabki vaenlane saavutada. Keda segas jääpalee või ammoniaagitootmistsehh Azotis (keemiatehas Sjevjerodonetskis – toim) – üks ettevõtte peamistest allüksustest? Vabastasid tuhanded inimesed töölootusest,“ kirjutas Haidai.

Ukraina kindralstaap teatas, et venelased saavutasid osalist edu Donetski oblastis ja jätkub võitlus Sjevjerodonetskis.

„Sjevjerodonetskit, Lõssõtšanskit, teisi Donbassi linnu, mida okupandid praegu loevad võtmetähtsusega märklaudadeks, hoitakse. Meil on teatud määral positiivset Zaporižžja oblastis, kus on õnnestunud okupantide plaanid nurjata. Pikkamööda liigume edasi Harkivi oblastis, vabastades meie maad. Hoiame kaitset Mõkolajivi suunal,“ rääkis Zelenskõi.

Mehi süüdistati palgasõdurina võitlemises, ehkki surma mõistetud ise on kinnitanud, et nad on Ukraina relvajõudude koosseisulised võitlejad.