Joobes mees suri ostukärus lämbumise tõttu

„24. mail sai politsei väljakutse Maardu linnas asuvasse korterisse, kus leiti ostukärust 36-aastase mehe surnukeha. Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust ja surnukeha saadeti surma põhjuse väljaselgitamiseks ekspertiisi. Juba samal päeval alustasid mõrvagrupi töötajad juhtumi asjaolude kontrollimist,“ ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Tänaseks on selgunud, et kannatanu oli tarvitanud alkoholi ning tema surm saabus kehaasendist tingitud lämbumise tõttu. Möödunud nädala kolmapäeval pidasid mõrvagrupi uurijad kinni neli meest, keda on alust kahtlustada kannatanu surma põhjustamises ettevaatamatusest. „Käimasoleva kriminaalmenetluse käigus selgitatakse välja, kuidas sündmus aset leidis ning milline oli selles nende meeste täpne roll,“ rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Tegemist ei ole esimese korraga, kui politsei leiab ostukärust joobes inimesi. „Eelmisel aastal leiti samuti Maardust samaaegselt ühe kortermaja kahest erinevast trepikojast ostukärudest kaks meest, kellest üks oli paraku leidmise hetkeks surnud. Tema surma tingis terviserike, mille saamise puhul ei ole alust kahtlustada kuriteo toimepanemist,“ ütles Tambre. Siiski on oluline meeles pidada, kuidas käituda abitus seisundis inimesega, kelle elu võib olla ohus.

„Väga tugevas alkoholijoobes inimese elu võib sattuda ohtu, kui tema hingamisteed on mingil põhjusel suletud,“ rääkis Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi Põhja-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonna kohtuarst-ekspert Anu Adams. „Inimese keha loomulik reaktsioon rohkele alkoholi tarvitamisele on oksendamine, sest organismi jaoks on tegemist mürgiga. Selle ajal ei pruugi inimene aga joobe tõttu ärgata, mistõttu võib sekreet sattuda hingamisteedesse ja inimese lämmatada. Samuti võib inimene lämbuda ebaloomuliku kehaasendi tõttu, mida ta ei ole suuteline joobe tõttu korrigeerima.“