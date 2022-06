Ülikiire internet jõuab eestlasteni? Algab 5G konkursi teise sagedusloa enampakkumine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et teise 5G sagedusloa enampakkumise algus toetab ülikiire interneti tempokat jõudmist Eesti inimesteni.

„Tugev konkurents sideettevõtjate vahel esimese 5G sagedusloa ostmiseks annab põhjust uskuda, et oksjon tuleb põnev ka sel korral. Kaks sagedusluba on veel jagada ja konkurents teenusepakkujate vahel tiheneb. Tavakasutajatele tähendab see võimalust hakata ülikiire 5G internetiga kaasnevaid võimalusi nautima rutem, sest sideettevõtjad pingutavad aktiivselt selle viimise nimel klientideni,“ ütless Sutt. Ta lisas, et ees ootab huvitav periood, sest tänu 5G internetile jõuavad erinevatesse sektoritesse lisandväärtuse ja efektiivsuse kasvu toetavad lahendused, mis veavad innovatsiooni ning majandusarengut.

Esimese sagedusloa enampakkumise võitja Elisa Eesti AS on tänaseks tasunud ühekordse loatasu summas 7 206 208 eurot ning aastase riigilõivu summas 81 900 eurot, seega on neil võimalik alustada 5G võrkude rajamisega Eestis. Kuna Elisa Eesti AS-il on luba juba väljastatud, siis ei ole ettevõttel võimalust konkureerida sageduslubade II ja III enampakkumisel.

Konkursi tulemusena ehitatakse sagedusalas 3410-3800 MHz välja kolm 5G tehnoloogial põhinevat võrku. Sagedusloa omanikul on kohustus teha lõppkasutajale ühe aasta jooksul arvates sagedusloa saamisest kättesaadavaks 5G standardi vähemalt 15. versioonil baseeruva sideteenuse ning kahe aasta jooksul paigaldada ja aktiveerida üle Eesti minimaalselt 200 sideteenust osutavat tugijaama, millest 100 tugijaama võivad asuda Harju maakonnas, kuid igas maakonnas peab asuma vähemalt viis tugijaama.