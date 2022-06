Euroopa Nõukogu: Eesti peaks astuma samme diskrimineerimise vähendamise suunas ja võitlema vihakõnega

Euroopa rassismi ja sallimatuse vastane komisjon (ECRI) märgib, et hoolimata Eesti probleemidest, on siiski toimunud edusammud pärast 2015. aastal avaldatud raportit.

Võrdse kohtlemise seaduses ja teiste sellega seotud seaduste muudatused tuleks teha nii, et need oleks kättesaadavad ning tõhusad, et võidelda diskrimineerimise vastu, ja mis oleks kooskõlas ECRI soovitustega võitluses rassismi vastu.

Soo tunnustamist ja soo ümbermääramise praegust õigusraamistikku tuleks muuta, et see oleks kooskõlas Euroopa Nõukogu standarditega.

Alates 2015. aastast on vastu võetud kiusamisvaba kooli kontseptsioon ja mitmeid kiusamisvastaseid programme; ühiskond muutunud vastuvõtlikumaks LGBTI kogukonna suhtes ja samuti on astutud samme LGBTI inimeste võrdõiguslikkuse tagamiseks; on algatatud meetmeid vihakõne tõkestamiseks, nt üleriigilise võrdõiguslikkuse ja kaasamise kampaaniaga; tugevdatud on ohvriabi teenuseid; on tehtud jõupingutusi romade ühiskonda kaasamiseks, keskendudes eelkõige roma naistele.