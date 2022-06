VIDEO | Tõnis Mölder valitsemisest koos EKREga: oli tõesti kriise, mille pärast kodanikuna tundsin häbi

Tõnis Mölder (Keskerakond) rääkis, et kui teoorias jätkata nõnda, et ettepanekuid hääletatakse eraldi ja kogu aeg on 10 minuti pikkused vaheajad, lõpetatakse sügisel. Ta rõhutas, et ei pea õigeks, kuidas peaministri erakond teeb parlamendis sellist obstruktsiooni.

Mölder avaldas lootust, et järgmise nädala jooksul saabub poliitiline konsensus, et eelnõuga edasi minna. Ta peab silmas võimalikke koalitsioonikõnelusi. Hetkel sõltub kõik Isamaa otsusest. Laupäeval toimub partei volikogu, kus arutatakse, kas jätkata arutelusid koos Reformierakonna ja sotsidega või hoopis Keskerakonna ja EKREga.



Delfi on vestelnud mitmete isamaalastega ning kuulnud, et partei sees on eri arvamusi. On neid, kes leiavad, et just EKRE ja Keskerakonnaga koos saaks oma agendad ellu viia. Ent on ka neid, kes arvavad, et koostöö EKREga ei laabuks.