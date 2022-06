Naine kaotas isegi ohtralt süües kaalu. Ketodieet teeb ilma ka Eestis!

Kas soovid kaalust alla võtta tervislikult ja pideva näljatundeta? See on võimalik Certified Keto Dieti kava abil. Revolutsiooniline kaalulangetamismeetod on näitanud kiireid ja pikaajalisi tulemusi paljudel kasutajatel. Inguna on üks neist ja tal on selle dieedi kohta palju öelda.