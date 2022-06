VIDEO | Kaja Kallas: me tahaks vähemusvalitsusele kiiret lõppu, aga Isamaal on aega küll

Keskerakond on öelnud peaministri koha kohta, et see võib-olla läheb Isamaale. Samamoodi EKRE juht on öelnud, et tahaks ise peaministri kohta. Kas oleks variant, et sotside või Isamaa esindaja võiks saada peaministriks (kui moodustataks koalitsioon Reformierakonna, Isamaa ja sotsidega)? Või peaks peaministrikoht jääma Reformierakonnale?

Me ei ole ametikohtadest absoluutselt rääkinud. Meie jaoks on oluline sisu. Eile just kaardistasime seda ühisosa, mida me saaksime koos teha. Leidsime suurt ühisosa julgeolekuteemadel, eestikeelse haridusega edasi minemisel. Et saaks sisulisi otsuseid tehtud. Neid valdkondi oli veel, kus oli väga suur ühisosa.

Peretoetustesse raha külvamist – sellega Reformierakond kaasa ei läheks?

Kust see raha tuleb? See raha ei kasva puu otsas, vaid see raha tuleb maksumaksja taskust. Et suurt rahakülvi teha, peab olema vastus ka küsimusele, kust see raha kokkuvõttes tuleb. Mille arvelt?

Me oleme valmis arutama kõiki teemasid, aga me soovime arutada neid kõiki teemasid koos – kõiki neid väljakutseid, mis selle üheksa kuu jooksul on ees ja vajavad lahendamist, sh rahaliselt.

Kas on kuskil mingeid diile kokku lepitud või on Reformierakond ikka veel ootavas positsioonis, mis laupäeval Isamaa volikogul saab?

Me tõesti ei tea, mis laupäeval Isamaa volikogul saab. Eile olid meil kohtumised. Ma ei tea, millega vahepealset aega täidetakse. Ilmselt Isamaa sees on mingid arutelud. Meile muid indikatsioone ei ole antud. Eks me ootame, kuni Isamaa otsustab.

Kuigi mul on kahju, sest meie soov oli liikuda väga kiiresti, et selline olukord ei kestaks pikalt nagu praegu, kus on vähemusvalitsus. Millegipärast Isamaal on aega küll.

Kas erakorralised valimised oleks Reformierakonna positsioonilt mõistlik alternatiiv muule koalitsiooni otsimisele?

Ma arvan, et see ei ole tegelikult kellegi huvides. Valimised on meil tulemas märtsis. Meie kõik ettevalmistused on seatud selleks, et märtsis minna vastu valimistele. Kui need valimised tulevad varem, siis see on šokiks kõigile.

Aga selline võimalus on – kui (peaministrit – toim) umbusaldatakse, siis saab valitsus teha ettepaneku (erakorralisteks valmisteks – toim) presidendile ja president siis otsustab. Nii et see on presidendi täielik diskretsioon (kaalutlusõigus – toim).