Muutlikul ajal loeb stabiilne töö

Mis pakuks rahutul ajal kindlustunnet?

Paljud inimesed on veendunud, et selleks on kindel töökoht, turvaline töö ja väärikas palk. See võtab suure osa igapäevapingetest maha ning inimene saab rahulikult oma elu korraldamise, laste kasvatamise ja hobidega tegeleda.

Meelerahu lisab teadmine, et sinu töö tulemusena valmivad tõeliselt kasulikud ning inimestele päriselt vajalikud asjad meditsiini-, toiduaine-, auto- ja kaitsetööstuse valdkondades! Tänu sinule saab maailm paremaks ja turvalisemaks kohaks!

Kas see on tõesti võimalik?

Jah! Just sellist kindlat ja stabiilset tööd pakub pikkade traditsioonidega edukas ja kiirelt arenev Tartu tehnoloogiakontsern Metec. Kaasaegne töökeskkond, korralik ja aus töötasu, tipptasemel töövahendid ja seadmed ning toredad töökaaslased loovad selleks väga head eeldused. Soe söök ettevõtte kohvikus ja muud hüved on kirsiks tordil.

Kas töö on ka kerge?

Kui teha südamega seda, mis sulle meeldib, siis võib öelda, et iga töö on täpselt nii kerge, kui hästi sa seda oskad. Ja nii on ka Metecis. Enamiku ametite puhul oskame vajalikud oskused kohapeal inimestele selgeks õpetada ja seejärel aitavad igapäevased tugiprogrammid ning kolleegide toetus mõnusalt ametisse sisse elada ja oskused väga heaks lihvida. Nii pole mingi probleem mõnest teisest valdkonnast Metecisse tulla ja väärt spetsialistiks kasvada. Töö on igatahes huvitav ja mitmekesine.

Uus õpi-tööta programm!

Värskelt oleme juurutanud aastase 4+1 programmi, kus seome ametiõppe ja töö kohe algusest peale – üks päev nädalas omandatakse oskusi Tartu Rakenduslikus Kolledžis ning saadud teadmisi saab kohe ka tööl rakendada. Nii kinnistub õpitu kiiresti, õiged töövõtted ja oskused salvestuvad parimal moel. See programm on eelkõige suunatud inimestele, kes soovivad oma elus stabiilsust leida ja karjäärile uut hoogu anda. Ehk on just see sinu jaoks kõige sobivam tee väärika töö juurde?