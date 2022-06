Poola president Saksa lehele: kas omal ajal rääkis keegi, et Adolf Hitler peab oma näo säilitama?

„Ma ei tahaks poliitiliste liidrite üle kohut mõista nende otsuse põhjal Kiievisse sõita või mitte sõita. On erinevaid asjaolusid, erinevaid isiksusi. Minul on selline isiksus, et mina arvasin, et minu kohalviibimine on Ukraina jaoks väga tähtis. Meie kui poolakad mõistame olukorda väga hästi. Keegi ei räägi sõnagi äri tegemisest Venemaaga, kui meid ähvardatakse taas sellega, et Vene armee võib siin olla. See tähendab surma, mahalaskmisi, inimeste Siberisse saatmist. Me teame väga hästi, mida tähendab potentsiaalne Vene sissetung. Seetõttu ei saa me asja nii kaugele lasta. Me peame saavutama Poola jaoks sellise sõjalise jõu, et suudame end kaitsta, kui meid rünnatakse. Me peame üles ehitama kõik liidud, et rünnakut ära hoida,“ ütles Duda.