OTSEBLOGI | Ukraina kaotab halvemal päeval hukkunutena sadu sõdureid

„Kui me saame kiiresti Lääne kaugmaarelvi, algab suurtükiväeduell, nõukogude värk kaotab Läänele ja meie kaitsjad suudavad Sjevjerodonetski 2–3 päevaga puhastada,“ kuulutas Haidai. Suurem osa idapoolsest Sjevjerodonetski linnast on nüüd venelaste kontrolli all, teatas Haidai kolmapäeval Ukraina uudisteväljaandele RBK-Ukraina antud intervjuus.