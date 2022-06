OTSEBLOGI | Haidai: kui saame Lääne kaugmaarelvi, suudame Sjevjerodonetski 2-3 päevaga puhastada

„Kui me saame kiiresti Lääne kaugmaarelvi, algab suurtükiväeduell, nõukogude värk kaotab Läänele ja meie kaitsjad suudavad Sjevjerodonetski 2-3 päevaga puhastada,“ kuulutas Haidai.

Suurem osa idapoolsest Sjevjerodonetski linnast on nüüd venelaste kontrolli all, teatas Haidai kolmapäeval Ukraina uudisteväljaandele RBK-Ukraina antud intervjuus.

Haidai selgitas, et Ukraina vägedel ei jäänud Venemaa jõulise pommitamise tõttu muud üle, kui teha linna keskosadest ajutine taktikaline taganemine.

Lahing Sjevjerodonetski pärast on ilmselt üks raskemaid kogu selle sõja jooksul, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, kelle sõnul otsustatakse Donbassi saatus just seal.

„Sjevjerodonetsk jääb ka selle ööpäeva, juba 105. täiemahulise sõja ööpäeva järel vastasseisu epitsentriks Donbassis. Kaitseme oma positsioone, tekitame vaenlasele tuntavaid kaotusi. See on väga karm lahing, väga raske. Ilmselt üks raskemaid kogu selle sõja jooksul,“ ütles Zelenskõi. „Paljuski otsustatakse just seal praegu meie Donbassi saatus,“ ütles Zelenskõi.