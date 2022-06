Kas Tõnis Lukas ütles välja, kellega Isamaa koalitsiooni moodustab? Lukas Delfile: see oli pedagoogiline soovitus

Saatejuht Andres Kuusk tõmbas juba otsi kokku, kui märkas Lukase näoilmet. „Näen, et Tõnis Lukas muheleb. Talle saade meeldis,“ märkis ta.

„Nojah. Ja ma olen täiesti kindel, et me paneme selle valitsuse kokku,“ kostis Lukas seepeale. „Ja ka Reformierakond suudab vähemalt üheksa kuud truudust pidada.“ Kuusk küsis kohe täpsustavalt: „Ja valik on?“ Järgnes vaikus. Mart Võrklaev (Reformierakond) torkas muigamisi, et vastus juba kõlas.

Delfi võttis Lukasega pärast saadet ühendust, et uurida, kas saab siis teoks koalitsioon Reformierakond, Isamaa ja SDE. Teatavasti on teise variandina Isamaa jaoks laual kolmikliit Keskerakonna ja EKREga.

Lukas selgitas, et Reformierakonna suurim puudus on see, et nad pole truud, vaid viskavad teisi valitsusest omatahtsi välja. „Mis juhtus ka nüüd,“ viitas ta Kaja Kallase käigule, kui too eelmisel reedel Keskerakonna ministrid üle parda heitis.

Ent siiski, kas õpetussõnade taga on see, et Isamaa on oma otsuse koalitsioonipartnerite osas langetanud? „Kindlasti mitte,“ rõhutas Lukas. „Isamaa pole oma otsust teinud. See oli minu poolt lihtsalt üks pedagoogiline soovitus Reformierakonnale, kuidas nad peaks edaspidi käituma,“ rääkis Lukas.

Ta toonitas, et Isamaa volikogu koguneb laupäeval ja siis selgub, kellega koalitsioonikõnelusi pidama hakatakse.

Isamaa sees otsitakse üksmeelt

Iseenesest võinuks Isamaa otsuse langetada juba möödunud nädalavahetusel - Keskerakonna ja Reformierakonna kutsed olid siis käes. Ekspress kirjutas täna, et teiste erakondade poliitikud tõdevad, et tõenäoliselt Isamaa n-ö mängib aega. Ehk võidab seda juurde selleks, et leida üksmeelt oma partei sees, kus on erinevaid arvamusi, kumma parteipaariga peaks võimuliitu minema.

Lukas sõnas „Esimeses stuudios“, et aega on vaja, et teha õige otsus. „Nädalat on vaja, sest kui sa praegu nädalat ei võta, siis pärast nutad üheksa kuud,“ nentis ta.