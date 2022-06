VIDEO | Lavrovilt küsiti, mida Ukrainast varastatut on Venemaal peale vilja veel õnnestunud maha müüa

„Teil kogu aeg valutab pea selle pärast, kust ja mida minema tassida, kas nii? Te arvate, et kõik teevad nii? Ma vastan teile: me tegeleme eesmärkide realiseerimisega, mis on avalikult teada antud: päästa Ukraina idaosa neonatside režiimi surve alt. Vaat, millega me tegelema. Vilja võib vabalt sihtpunkti transportida. Venemaa poolt mingeid takistusi ei ole,“ vastas Lavrov.