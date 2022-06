VIDEO | Kust sai Keskerakond 850 000 eurot võlgade maksmiseks? Andre Hanimägi selgitab raha päritolu

Keskerakond pidi Midfieldile tagastama 850 000 eurot ja hakkas koguma selle tasumiseks annetusi. Mitu annetust kokku tuli?

Ma saan aru, et annetused laekusid II kvartalil, aga millisel perioodil annetused tulid? Kas tilkusid järk järgult või tulid korraga?

Eks see oli ka esimeses kvartalis, mis ERJK-le esitati jaanuar-veebruar-märts. Ka seal oli juba mitmeid suuri annetusi ja ka erakonna liikmete poolt. Me tegelikult ju arvestasime, et riigikohtu otsus tuleb ja tegelikult me oleme arvestanud juba pikemat aega, et see võib tulla negatiivne. Me oleme olnud selleks olukorraks valmis ja juba aasta algusest ja tegelikult eelmisest aastast me kogusime seda raha ja suuremaks palveks tõepoolest erakonna liikmete suunas siis kui märtsis tuli see otsus ja alates märtsist kuni maini oli erakonna liikmete poole rohkem pöördumisi kirjalikult-suuliselt, riigikogu liikmete poole. Umbes kuu aja jooksul, ma ei julge täpset arvu öelda, eks see selgub varsti aruandest, aga väga paljud inimesed tulid erakonnale appi.