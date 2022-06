EUROOPA ERISAADE | Terras ja Toom arutavad: kas Putini sõja patiseisu lahendavad relvatarned Ukrainale või kõned Moskvasse?

„Kui seal ühisosa leitakse, siis valitsus tuleb. Loomulikult pole see Isamaa otsustada ja Isamaa [pole] süüdi selles kriisis. Tegelikult on Reformierakond valimistest peale seda parlamendi koosseisu niimoodi käidelnud, et Isamaad ei kutsutud esialgselt kohe laua taha. Sellest on tänane olukord tingitud,“ leidis ta.

„Ma usun, et meie erakonna juhtivad poliitikud on Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega laua taga. Samasugune kohtumine toimu ka Keskerakonna ja EKRE poliitikutega. Eks iga erakonna jaoks on mõistlik olla koalitsioonis ja viia oma poliitilisi eesmärke ellu. Küsimus on selles, kas seda kümne kuu jooksul teha jõutakse. Aga loomulikult on Isamaa jaoks mingid asjad tähtsad, mis lauale pannakse. Olgu need siis eestikeelne haridus, pere- ja lastetoetused, riigikaitse, kus kahtlemata on paljudel parteidel ühisosa. Aga kindlasti ka inimeste toimetulek tänase majandus-, energeetika- ja sõjakriisiga. Ja kindlasti tuleks mõelda energiakandjate käibemaksu alandamisele,“ loetles Terras olulisi partei soove.

Tallinnas käivad intensiivsed poliitilised kohtumised, mis peaks selgitama, kumma pakkumise järgmise koalitsiooni moodustamiseks võiks vastu võtta Isamaa. Muidugi tuleb tulevasel valitsusel tegeleda hulganisti sisepoliitiliste küsimustega, aga eks sel oleks ka mõju Eesti tegevusele Euroopa Liidus. Delfi „Euroopa Erisaate“ Strasbourgi stuudios olid Isamaa eurosaadik Riho Terras ja Keskerakonna euroesindaja Yana Toom , kes seletasid algatuseks, kuidas nad oma peeglist tulevast koalitsiooni näeksid. Saates tuleb juttu muidugi tervet Euroopat pinge all hoidvast Venemaa sõjast Ukrainast . Riho Terras ennustas õigesti sõja tulekut, millal see võiks lõppeda? Kas Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni kõned Putiniga on kasulikud? Veel räägivad saadikud Euroopa rohepöördest, millega neil on päris palju muresid. Saatejuht on Raimo Poom.

Terras ei öelnud isegi seda, kumba varianti ta just Euroopa poolt vaadates võiks eelistada. „Minu eelistus on see, et Isamaa jaoks olulised teemad saaksid ellu viidud. Ja teine eelistus on see, et see kõik peaks toimuma võimalikult kiiresti ja valitsuskriis saaks võimalikult kiiresti lahenduse,“ jäi ta napisõnaliseks.

Keskerakonnal pole mitut varianti. Partei juhatus on teinud ettepaneku EKRE-le ja Isamaale eelmise koalitsiooni taasloomiseks. Samas on EKRE juba selle peale öelnud, et sooviks sel juhul peaministri kohta Martin Helmele. Kuidas paistaks Martin Helme Eesti peaministrina siia Euroopasse?

„Muidugi tahaks olla koalitsioonis, aga mitte iga hinnaga. Kindlasti Keskerakond ei osale valitsuse moodustamisel, mis muudab meie väljavaateid Euroopa poole peal. See ilmselt ikka ei tule kõne alla,“ teatas erakonna eurosaadik Yana Toom.

Toom oli ka 2019. aastal kriitiline EKRE ja Isamaaga loodud koalitsiooni osas. Kas tema kriitika on lahtunud seoses partei sooviga sama võimuliit taastada?

„Oleks muidugi tore, kui oleks ühel erakonnal 51 kohta riigikogus, siis poleks ka midagi arutada. EKRE-l seda täna ei ole, seda pole ka meil ega Reformierakonnal. Eks ma olen pettunud, kuidas Reformierakond käitus. Neil on muidugi ka meile üksjagu etteheiteid, kuid see asi on vastastikune,“ rääkis Toom.

Ta lisas, et ühiskonnas number üks teema on inimeste toimetulek, mis on Reformierakonna poolt unarusse jäetud. „Ma ei saa öelda, et armastan EKRE-t, endiselt ei armasta. Aga ma ei armasta ka Reformierakonda, mis sa teed!“

Kuidas Terrasele paistaks, kui tekiks Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon, kus Martin Helme oleks peaminister? EKRE juhid on ju olnud väga kriitilised NATO, USA ja liitlaste suhtes ning pole sellest loobunud. „Ma usun, et need läbirääkimised toovad parima lahenduse,“ ei olnud Terras ikka nõus oma vaateid avama.