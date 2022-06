Raivo Tamm Ratase viimasest valitsusest tulnud retoorikast: loomulikult vihastas see ka mind välja

„Praegu on kõige ebasobivam aeg hakata seda kuulutama, tuleb ikkagi mõlemad pooled ära kuulata,“ lausus poliitik. Tamm meenutas, et kui ta teatas riigikokku kandideerimisest, küsitigi esmalt, kellega ta koostöö välistaks. „Tõin paralleeli teatrimaailmaga: täiesti võimatu oleks teatrit teha, kui lavastaja hakkab näitlejaid kokku kutsuma, aga mõni neist ütleb, et kui seal on tema, siis ma küll ei tule.“