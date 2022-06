Lavrov: Venemaa on valmis garanteerima Ukraina vilja väljaveo julgeoleku

„Me garanteerime sellist laadi marsruutide julgeoleku ja garanteerime, et kui Ukraina hakkab demineerima ja lubab laevade väljumist oma sadamatest, ei kasuta me seda olukorda läbiviidava sõjalise erioperatsiooni huvides,” ütles Lavrov, vahendab RIA Novosti.

Lavrov teatas, et see on „Venemaa presidendi garantii” ja lisas, et Venemaa on valmis seda „ühel või teisel viisil vormistama”.