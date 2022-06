VIDEO | Martin Helme võimalusest saada peaministriks: Kaja Kallas on teinud mulle väga head reklaami

Kuidas on läinud nii, et koalitsiooniläbirääkimiste kontekstis küsivad kõik, kas Martin Helmest saab peaminister?

„Kaja Kallas tegi mulle nii head reklaami,“ ütles Helme. „Ta on mitu korda öelnud, et tema ei saa ära minna, sest muidu tulen mina.“

Ministrikohtade jaotus on aga Helme sõnul viimane asi, mille üle kokku lepitakse. Täna räägiti sisulistest teemadest. „Ma arvan, et meil oli väga palju ühisosa. Rõhutan seda, et Eestis on üks erakond, kelle arvates ei ole hinnatõusukriisi, toimetulekukriisi – see on Reformierakond.“ Ta lisas, et kui kriisi ei ole, siis ei ole ju midagi vaja ka lahendada.

Praegu on sõelal kaks võimalikku koalitsiooni: Keskerakond, EKRE ja Isamaa ning Reformierakond, sotsid, Isamaa. Kas EKREga plaanitav liit on praegu eduseisus?

„Ma ei julge ennustada ega hinnanguid anda, sest see on Isamaa, kes peab oma sisemised arutelud lõpuni arutama ja oma otsused tegema,“ vastas Helme ja lisas, et praegu liigutakse edasi suhteliselt aeglases tempos.

Helme ei pea aga õigeks, et suveks jääb valitsema Kaja Kallase (Reformierakond) vähemusvalitsus, nii et tema tahaks koalitsiooni purki panna enne riigikogu suvepuhkust, mis algab järgmisel nädalal.

Ta rääkis, et Eestile on vaja suveks uue mandaadiga valitsust, sest kui suvel ei tehta vajalikke ettevalmistusi sügiseks, mil tõotavad tulla suured küttearved ja muu hinnatõus, siis on juba palju raskem neid probleeme lahendada.

Risk vähemusvalitsuseks on Helme hinnangul õhus.

EKRE saadik Mart Helme kommenteeris, et jutt Martin Helme saamisest peaministriks ei tulnud konsultatsioonil Keskerakonna ja Isamaaga kõnelustel otseselt teemaks. „Keskerakonna poolt oli signaal, et nemad siin mingisugust ultimatiivset nõudmist – et peaministrikoht peab neile kuuluma, et peaminister peab olema Jüri Ratas – ei pane.“

Punane joon see Keskerakonna jaoks ei ole?

„Ei, see ei ole punane joon. Punane joon ei ole see ka meie jaoks,“ sõnas Mart Helme.