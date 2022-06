VIDEO | Jüri Ratas: te ju näete, et jutud uue koalitsiooni sünnist juba ammu olid valed

Ratas sõnas, et nemad avaldasid kõnelustel oma seisukohad. „Keskerakonna jaoks on oluline, kui seekoal sünnib, et me toetaksime Eesti inimesi energiakriisis. Meie jaoks on olulised eakad – et läheks edasi erakorraline pensionitõus. Laste- ja peretoestused, ukrainlaste toetamine siin ja Ukrainas,“ loetles Ratas Keskerakonnale olulisi punkte.

Ratas ütles veel, et nad ei lähe igasugusesse opositsiooni, vaid võivad töötada ka opositsioonis.

Ratas kommenteeris spekulatsioone, et laste- ja peretoetuste eelnõu esitamine riigikogus ilma endise koalitsioonipartneriga kooskõlastamata, on vaid suitsukate ja tegelikult on uus koalitsioon sündinud: „Te ju näete seda, et need olid valed hinnangud.“

Mis koalitsioon sünnib, see on väga suuresti Isamaa otsus, sõnas ta kommentaari lõpetuseks. Rohkem kommentaare Ratas ei jaganud, vaid kiirustas riigikogu infotundi juhtima. Nii jäi ka vastuseta küsimus, kas Ratas on nõus EKREIKE koalitsioonis loovutama peaministritooli EKRE juht Martin Helmele.