VIDEO | Jaanus Karilaid: meie ei klammerdu peaministritooli külge

„Ka meie ei ole keskendunud peaministrikohale, miks ei võiks seda vastutust Isamaagi kanda? Meie jaoks on tähtsam programm kui ametikohad, meie ei ole klammerdunud peaministritooli külge,“ rõhutas Karilaid. „Nagu ma aru saan, ei ole see soov ka EKRE jaoks nii dogmaatiline, vaid üks asi laua peal. Aga andsime mõista, et meie jaoks ei ole ainuvajalik, et Keskerakond oleks peaministripartei.“