Politoloog: Martin Helme peaministriks saamine pole tõenäoline

Vetik ütles Delfile, et peab ebatõenäoliseks võimalust, kus EKRE saaks endale koalitsioonis peaministri koha. „Ma ei usu, et see juhtub. Keskerakonnal pole põhjust seda ära anda,“ ütles Vetik ning lisas, et juba riigikogu matemaatikat arvestades poleks see mõistlik käik. „Arvestades, et Keskerakonda on riigikogus rohkem, siis matemaatika justkui ütleb, et peaministri koht peaks kuuluma neile.“