VIDEO | Läänemets kõnelustest: ma imestaks, kui Isamaa meile ettepanekut ei teeks

Eelnevalt on Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder sõnanud, et tal on eelistus olemas ja see tõenäoliselt ei muutu. Läänemets nentis siiski, et Isamaa ei öelnud enda eelistust täna välja. „Me rääkisime hästi palju sisust täna. Kõige rohkem keskendusime sellele keerulisele sügis-talvele,“ sõnas Läänemets.