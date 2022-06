VIDEO | Urmas Reinsalu pärast kohtumist: mingeid punaseid jooni ei tõmmatud

Kas kohtumisel ilmnes midagi sellist, mis liidu eos lõhki ajaks, kas õhku jäi mõni küsimus, mis vajanuks paremat vastust? „Küsimused on õhus, aga mingeid punaseid jooni keegi ei tõmmanud. See ei olnud veel läbirääkimiste voor, me ei vaielnud, ei otsinud lahendusi, vaid arutasime. Langetame oma otsused venitusteta.“