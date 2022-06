VIDEO | Kaja Kallas pärast kohtumist: arutelu oli konstruktiivne, olen mõõdukalt optimistlik

Kas läbirääkimistel jäi mulje, et Isamaal on siiski EKRE ja Keskerakonnaga leping juba koos? Kaja Kallas kinnitas, et sellist tunnet ei jäänud. „Kõik püüdsid leida ühisosa, olen mõõdukalt optimistlik,“ ütles ta intervjuus Delfile. Praeguse teadmise järgi langevad otsused Eesti vabariigi tuleviku asjus sel laupäeval Isamaa volikogul.