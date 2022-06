FOTOD | Toiduõli vedanud tsisternveok paiskus kummuli, suur osa 20 tonnisest laadungist voolas maha

Veok jäi teele risti ning liiklus sündmuskohal on täielikult mõlemal suunal suletud, ütles Delfile Tartu jaoskonna patrullpolitseinik Riin Tamm. "Praegu suunatakse liiklejaid Siimusti kaudu ümbersõidule, maanteeamet on paigaldanud ka vastavad märgised, mis liiklejaid abistavad. Tee jääb suletuks, kuni veoki omanik korraldab sündmuskohale rasketehnika, mis avariilise masina teelt ära tõmbab."

Teada on, et juht oli kaine ja omab juhtimisõigust. Ta sai õnnetuses viga ning meedikud viisid ta TÜ kliinikumi. Tee avariipaigas on kurviline ning lubatud maksimaalne sõidukiirus on seal 90 km/h. Juhi sõnul kaotas ta raskeveoki üle kontrolli tehnilise rikke tõttu. Täpsemad õnnetuse asjaolud on veel selgitamisel.