ÖÖREPORTAAŽ | Istusime Kohtla-Järve noortega kottpimedal peaväljakul. Nad kardavad üksi koju minna

Linnapea Toomas Nael põhjendas otsust Delfile elektrikokkuhoiuga. Tema väitel jääb linnal aasta lõpuks prognooside kohaselt tänavavalgustuse peale puudu umbes 300 000 eurot. Juba aprilli lõpuks oli kulunud üle poole selle jaoks eelarves eraldatud vahenditest. "Need elektriarved – ei saa nüüd küll öelda, et oleme väga ehmunud –, aga paraku nii ta on," nentis Nael. "Võrreldes mullusega on need palju suuremad, eeldame, et vähemalt kuni kolm korda. Olukorra paranemist ekspertide sõnul aga oodata ei ole."