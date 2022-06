OTSEBLOGI | Ukraina kindralstaap: Sjevjerodonetski suunal tõrjutakse vastase rünnakut edukalt

Toškivka piirkonnas vastase rünnak edu ei saavutanud. Vaenlane üritas edasi liikuda ka Ustõnivka suunas, aga Ukraina kaitsjad tõrjusid okupandid tagasi.

Venemaa on hakanud oma vägesid Zaporižžja oblastis positsioonidelt tagasi tõmbama, teatas USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW).

Analüütikute andmetel on okupandid otsustanud seda teha kahel põhjusel: kas selleks, et viia kahjustada saanud üksused tagalasse või selleks, et tugevdada Vene kaitset Hersoni oblasti loodeosas.