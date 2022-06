VAATA: Mida on vaja, et Tallinnas tõelisi masinaid juhtida?

Tahad olla Tallinnas juht? Läbi õiged kursused ja anna minna! Sel korral proovivad poisid, mis tunne on olla Tallinnas igapäevaselt vuravate tõeliste tööhobuste juhiks. Tööd proovitakse Tallinna Linnatranspordi AS'is.

Bussi- või trammijuhi amet on kahtlemata nii mõnelgi inimesel lapsepõlves olnud unistuste ametiks. Mida aga on vaja teha, et Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis nimetatud ametis töötada? Poisid proovivad!