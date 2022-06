EKRE juhatus ütles võimukõnelustele "jah", erakond läheb püüdma peaministri kohta

"Meie lähtepunkt on see, et eelmine valitsus läks laiali sellepärast, et peaminister Jüri Ratas astus tagasi, ütles, et ta ei saa olla enam peaminister," rääkis Helme. "Sellises olukorras tekib loogiline küsimus, kas ta nüüd saab ja tahab - ma arvan, et tahab - aga meie vaade on, et see ei pea ilmtingimata nii minema."