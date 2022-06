Isamaas on antud vaikimisvanne? Fraktsiooni liikmed ei avalda, millist koalitsiooni nad eelistavad

Kas erakonnas on võetud vastu teadlik otsus, et oma eelistust ei avaldata? Sven Sester endale sobivaimat varianti välja ei öelnud, ent lisas, et sellekohast ühist kokkulepet ei ole: "Kui kellegil on soov oma mõtteid edasi anda – vaba riik ja vaba erakond."

Vist on juhtunud, et fraktsioonikaaslased on eri inforuumidesse sattunud, sest Mihhail Lotmani arusaam asjast oli teistsugune: "Mul on oma eelistus olemas, aga me leppisime kokku, et me ei avalda seda. Me ei räägi sellest isegi omavahel." See tähendab, et kuigi eile tehti ettepanek, et isamaalased võiks igaüks oma eelistuse siseringis välja öelda, otsustati siiski, et seda ei tehta. "Kõigepealt kuulame ära, mis on konsultatsioonide tulemused," ütles poliitik.