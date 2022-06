Täna algab parvlaeva Estonia vraki uus uuringuetapp: koostatakse 3D-mudel

Rootsi õnnetuste uurimise amet korraldas uuringute läbiviija leidmiseks riigihanke ning leping fotogramm-meetria läbiviimiseks sõlmiti Rootsi ettevõttega Ocean Discover AB, kelle allhankijaks on Taani ettevõte JD-Contractor A/S. Laev, mida uuringutel kasutatakse, on Hollandi uuringulaev Vos Sweet. Sama laeva kasutati ka kahe nädala eest parvlaeva Estonia laserskaneerimise uuringutel. Fotogramm-meetria uuringud kestavad orienteeruvalt kaks nädalat.