Saksa kantsler Olaf Scholz lubas Leetu vägesid juurde tuua

Kohtumisel arutati kaitse- ja julgeolekuküsimusi, ettevalmistusi NATO Madriidi tippkohtumiseks, kus on vajalik panna paika konkreetsed sammud alliansi idatiiva tugevdamiseks. Keskenduti ka Ukraina jätkuvale toetamisele ning agressori poliitilisele ja majanduslikule isoleerimisele.

Saksamaa on valmis laiendama oma sõjalist missiooni Leedus, vastamaks Venemaa rünnakule Ukraina vastu, ütles Saksamaa kantsler Olaf Scholz kohtumisejärgsel pressikonverentsil.

Berliin on paigutanud Leetu sinna Saksamaa juhitava NATO lahinguüksuse osana umbes 1000 sõdurit.

Kommenteerides uudist, et Hispaania kavatseb saata Ukrainasse Saksamaal valmistatud lahingutanke Leopard, ütles Scholz, et Berliin ei ole Madridi valitsuselt veel eksporditaotlust saanud. Ta lisas, et iga sellist taotlust hinnatakse hoolikalt.