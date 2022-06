FOTOD JA VIDEO | Kallas Londonis: peame saatma agressorile selge signaali - ära tule, tulistan

Peaministrid võtsid kohtumise järel vastu ühisavalduse, mis keskendus Eesti ja Suurbritannia kaitsekoostööle ja NATO kaitse- ja heidutushoiaku tugevdamisele. Kallas ja Johnson leidsid, et NATO tippkohtumisel tuleb teha konkreetseid otsuseid idatiiva kaitse- ja heidutushoiaku tugevdamiseks, vahendab valitsuse kommunikatsioonibüroo. "Eesti sõjaliseks kaitsmiseks on vaja tugevamaid ja kõrges valmisolekus ning toimiva NATO juhtimisstruktuuriga vägesid,” ütles Kallas. „Leppisime peaminister Johnsoniga kokku, et Eesti ja Ühendkuningriik teevad koostööd diviisitasandi juhtimisstruktuuri loomiseks Eestisse. Täpsemad detailid töötatakse välja NATO tippkohtumiseks Madridis.”

Kallas lisas, et kui agressioon on jõudnud vahetult NATO piirini, peab selgelt näitama mitte ainult NATO tahet, vaid ka võimet kaitsta liitlaste territooriumi igat sentimeetrit. „NATO-l tuleb oma kaitsehoiakuga saata agressorile selge signaal: „Ära tule, tulistan. Ära isegi mõtle tulemisele,“ selgitas Kallas.

Kõneldes Ukrainast tõdesid peaministrid, et Ukrainal pole aega oodata ja vaba maailm peab tegutsema otsustavalt. „Ukraina peab selle sõja võitma ja agressor peab kaotama,“ rõhutas Kallas. Peaminister lisas, et Eesti ja Suurbritannia on Ukraina ühed suurimad toetajad. „Me mõistame, mis on kaalul. Ukraina vajab praegu kõige enam relvi agressori vastu võitlemiseks ja oma territooriumi vabastamiseks,“ ütles peaminister.

Kallas ja Johnson rõhutasid ühiselt, et me ei lõpeta kunagi Ukraina iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamist. „Peame jätkama Putini sõjamasina halvamist ja sõjakurjategijate igakülgset isoleerimist. Putin ja kõik need, kes on toime pannud sõjajulmusi, peavad teadma, et nende kohtupäev tuleb,“ ütles Kallas. „Samuti on vaja hoiduda ennatlikest üleskutseteks vaherahule või rahule. Venemaa ei ole oma eesmärke muutnud. Halvasti läbiräägitud rahu Ukraina jaoks tähendaks halba rahu meile kõigile, sest agressor naaseks varem või hiljem,“ sõnas Kallas.