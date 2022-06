HEAOLUMEETER | Vaata, kui suur on sinu heaolu

Heaolu näitab, kuidas meil oma elus läheb. Objektiivne heaolu on see, kuidas minu elu paistab väljastpoolt vaadatuna (nt. elutingimused). Subjektiivne heaolu on see, kuidas me ise oma elu näeme: milliseid tundeid ja emotsioone tunneme, kuidas toimime isiklikul ja sotsiaalsel tasandil ning milline on meie endi hinnang sellele, kuidas meil oma elus läheb. Heaolumeeter aitab mõõta subjektiivse heaolu taset.