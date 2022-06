Kui Kaja Kallas sai teada, et minister Jaak Aab teeb valitsuses küll head nägu, aga selja taga töötab valitsuse vastu, taipas ta, et on madu oma rinnal soojendanud. Kallas lõi keskerakondlased valitsusest minema, Aabi muidugi teistega tükkis. Jaak Aab räägib teisipäeval kell 14.30 algavas saates, kuidas ta end tunneb ja kas tal uude valitsusse kah asja on.