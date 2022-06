Kohtla-Järve pimedatel tänavatel pussitati öösel kolme inimest

Alustatud on kriminaalmenetlust, mille käigus selgitatakse välja ka konflikti põhjus, lisas Kahro.

Eile kirjutas Delfi, kuidas Kohtla-Järve elanikel on soovitatud juba nädalaid öisel ajal linnas ringi liikuda paarikaupa ja taskulampidega. Linnavalitsus otsustas nimelt rahahädas tänavavalgustuse augustini välja lülitada. Otsus tuli halva üllatusena nii politseile kui kohalikele elanikele.

Tänavavalgustuse puudumise tõttu on linna poole pöördunud juba pooltuhat elanikku, kellest 450 andsid allkirja petitsioonile, millega palutakse valgus linna tagasi tuua. Olukorrast on häiritud ka politsei, kel tuli oma töö kibekiirelt ümber korraldada. Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant nentis, et pimedate tänavate tõttu kannatab kohalike elanike turvatunne.