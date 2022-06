Umbusalduskatse põrus. Briti peaminister Boris Johnson jääb ametisse

Üks partei juhtfiguuridest, kes prognoosis Johnsoni võitu, ütles DailyMailile, et partei ja Johnsoni jaoks oleks piisavalt suureks löögiks ka see, kui esimehe vastu hääletab rohkem kui 100 parteikaaslast. „Ta võidab, aga kõige olulisem on see, kui suurelt ta võidab,” ütles anonüümne allikas. „Vähem kui 100 [umbusaldajat] oleks hea, igasugune muu tulemus oleks väga halb.” Ka tema meenutas May ja Thatcheri saatust, kes pidid pärast umbusaldushääletuse võitmist ikkagi tagasi astuma.

Johnson aga teatas enne hääletust, et tervitab võimalust peoskandaalile lõplikult uus lehekülg pöörata. „Ma ei saa üleliia rõhutada, et meil on kuldne võimalus see kõik minevikku jätta,” ütles Johnson parteikaaslastele saadetud kirjas. „Usun, et tänu teie toetusele on meie käeulatuses suur võit. Me saame teha lõpu meedia obsessiivselt kajastatud lemmikteemale. Saame jätkata oma tööga, nii et müra on maha keeratud.”