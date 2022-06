„Oluline on see, et saadaks võimalikult ruttu kokku toimiv valitsus,“ ütles Aab. „Reformierakonna kaheksa ministriga valitsus ei ole toimiv.“ Endine riigihalduse minister avaldas kartust, et sellises valitsuses on oht, et tehtud otsused on Reformierakonna maailmavaadete poole tugevalt kaldu.