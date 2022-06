Mart Laar: Keskerakonna ja EKRE kooslus jätab venemeelse mulje

"Ma arvan, et kooslus Keskerakonna ja EKRE näol ei ole praegusel hetkel Eestile kõige parem," rääkis Laar. "Ja pehmelt öeldes jätab suhteliselt venemeelse mulje."

Laar rääkis ka, et Kaja Kallase ja Jüri Ratase käitumine valitsuskriisi tekitamisel on olnud vastutustundetu. "Omavahelises võimuvõitluses seitse kuud enne korralisi valimisi paisata Eesti valitsuskriisi on omaette nahaalsus," sõnas Laar.