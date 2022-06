Henn Põlluaas: EKRE toob kõnelustel lauda eestikeelse hariduse, perekonnaväärtused ja demokraatia paketi

EKREle on ette heidetud, et praeguses julgeolekupoliitilises olukorras, kus tuleb palju suhelda läänemaailma liidritega, võivad teie karmid väljaütlemised mõjuda Eesti riigi huve kahjustavalt. Kuidas kommenteerite? Kui valitsusse saate, olete valmis olema liitlaste suhtes vaoshoitum?

See on täielik jama! Me ei ole absoluutselt liitlassuhteid kahjustanud. See on täiesti laest võttes jamps. Kui me olime valitsuses, kas meie liitlassuhted kuidagi halvenesid? Hoopiski mitte.