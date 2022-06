ERISAADE | Pigem paistab, et Keskerakonnal on EKREIKE taastamiseks noogutus olemas

Isamaa, millest on saanud reedel kulmineerunud valitsuskriisi lahenduse võtmeerakond, koguneb täna hilisel pärastlõunal langetama otsust: kas võetakse vastu Keskerakonna pakkumine EKREIKE restauratsiooniks või Reformerakonna pakkumine teha koalitsioon koos nende ja sotsidega. Isamaa liider Helir-Valdor Seeder hoidis oma kaarte nädalavahetusel väga endale, nii Keskerakonnas kui Reformierakonnas kahtlustati, et teisel võib olla mingi diil. Delfi „Eriaate“ stuudios võtsid seisu ette Urmas Jaagant Eesti Ekspressist ja Herman Kelomees Delfist. Juttu tüüris Raimo Poom.

Kuigi Isamaa alles koguneb otsutama talle tehtud pakkumiste üle, nentisid poliitikaajakirjanikud stuudios, et tõenäolisem tundub Isamaa kaldumine eelmise nn EKREIKE koalitsiooni taastamise poole.

„Isamaa pole välja tõesti näidanud, et mingi otsus oleks. Aga eelmise valitsuste kriisid on harjutanud mind mõtlema, et kui asjad võiksid minna mingis justkui loogilises ja mõistlikus suunas, siis nad nii ei lähe, ning esialgu lahendamatuna paistvad kriisid lahendatakse ikka ära,“ sõnas Jaagant.

„Selle pinnalt kaldun arvama, et äkki on Keskerakonnal kui mitte diil olemas, siis vähemalt pilgutus, et varasemalt tehtud koalitsiooni võiks taas teha. Miks ma nii arvan? See põhineb sellel, kuidas Keskerakond hakkas toimetama peretoetuste eelnõuga. Kui poleks olnud teatud vähimatki kokkulepet, siis kuidas oleks saanud võtta sellise riski minna lõhkuma teise partneri selja taga?“

Herman Kelomees märkis, et samamoodi hinnates pidanuks Reformierakonnal mingi arusaamine olemas olema reedel. „Teisalt jälle Kaja Kallase otsustavus – et kas ta oleks teinud selle käigu, kui tal poleks mingit indikatsiooni, et neil on endil võimalik teine koalitsioon kokku panna,“ küsis ta.