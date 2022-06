Seeder: Isamaa kohtub ilmselt nii Reformi ja SDE kui Keski ja EKRE-ga

"Ma ei usu, et täna tuleb lõplik seisukoht, et jah, nendega me alustame koalitsioonikõnelusi. Ma arvan, et täna (esmaspäeval kell 16 - toim) kogunev Isamaa erakonna eestseisus ja fraktsioon langetab otsuse kohtuda mõlema kolmikuga," ütles Seeder.

See tähendab, et Isamaa sooviks pidada konsultatsioone üheltpoolt Reformierakonna ja SDE-ga ning teisalt Keskerakonna ja EKRE-ga.

"Meie soov on saada sisend ja saada aru, mis soovid teistel erakondadel on," rääkis Seeder. "Ma arvan, et see ei oleks väga hea poliitilise kultuuri näide, kui me ühtedele ütleme, et jah, teiega me kohe räägime ja teistega me üldse ühendust ei võta."

Seeder ütles, et kui viie erakonna omavahelise suhtluse käigus selgub, et ühisosa on väga raske leida, pole ka välistatud, et jätkab vähemusvalitsus.

Isamaa esimees lisas ka, et kolmikutel on mõistlik kohtuda koos, mitte ei räägi erakonnad omavahel läbi kahekaupa.

"Ma ei saa rääkida teiste erakondade eest, aga mina arvan, et mõistlik oleks kohtuda nendel erinevatel kolmikutel. Muidu tekib ajakaotus ja mitu erinevat inforuumi," rääkis Seeder.

Isamaa erakonna eestseisus ja fraktsioon kogunevad täna pärastlõunal, et arutada nii Reformierakonna kui Keskerakonna pakkumist moodustada uus valitsus.