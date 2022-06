Ratas: Kallase otsus on poliitilise kultuuri madalpunkt. Reformierakond tasalülitab parlamenti

Ratas kirjutas: " Reformierakond püüab parlamenti riigi juhtimisest välja lülitada!" Ta lisas, et Kallase reedene otsus vabastada etteteatamiseta ametist seitse Keskerakonna ministrit on poliitilise kultuuri uus madalpunkt. "Sõnades eesmärgiks seatud toimiva valitsuse asemel on see toonud kaasa palju segadust ning ebakindlust nii ministeeriumite igapäevases töös kui välissuhtluses. "

"Sobimatu ja võib öelda, et suisa üleolev oli ka ministrite kui oma valdkonna tippjuhtide ametist vabastamine. Nimelt kuulsid kõik seitse ministrit enda lahti laskmisest läbi ajakirjanduse, mis on ilmselt esmakordne ja loodetavasti viimane selline juhtum Eesti poliitika ajaloos. Praegusel väga keerulisel ajal on oluline, et oleksime aktiivsed nii siseriiklike küsimuste lahendamisel kui välispoliitikas. On ilmselge, et kaheksa ministrit ei saa ega suuda viieteist ministri tööd rahuldaval tasemel ära teha," kirjutas Keskerakonna juht.