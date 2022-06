OTSEBLOGI | Zelenskõi külastas Sjevjerodonetski lähedal rinnet

Zelenskõi kinnitas eile hilisõhtuses telepöördumises, et külastas pühapäeval riigi vägesid Venemaa rünnaku all olevatel aladel. "Me olime Lõssõtšanskis ja olime Soledaris," nimetas ta. Mõlemad kohad on olnud mitu nädalat Venemaa tugeva rünnaku all.