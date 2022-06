Ukrainas hukkus järjekordne Venemaa relvajõudude kindral

Ukraina relvajõud teatasid täna õhtul, et Vene väed on Nikolaevka ja Belogorovka piirkonnas kandnud suuri kaotusi – seda nii varustuse kui ka võitlejate arvelt.

Kutuzov on neljas Vene kindral, kes on hukkunud Ukraina sõjas. Ukraina võimud on kokku teatanud küll seitsmest hukkunud Vene kindralist, kuid hiljem selgus, et vähemalt kaks neist olid siiski elus.