Isamaa riigikogu saadik Heiki Hepner: EKRE on kahepalgeline ja koogutab Venemaa poole

Veel pani Hepner pahaks, et seejuures teeb EKRE näo, et nemad võitlevad eestikeelse lasteaiahariduse eest. „Kui see ei ole kahepalgelisus, siis mis see on? Kas selline käitumine on Eesti eest võitlemine?“ oli Hepneril veel rida küsimusi, millele ta ka ise vastas: „Ei, see ei ole Eesti eest võitlemine, vaid Venemaa poole koogutamine.“