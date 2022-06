Jüri Ratas: Keskerakonna koostöö EKRE ja Isamaaga toimis

"Ma arvan, et Isamaa ja EKRE koalitsioon oli töine koalitsioon ja tegi palju olulisi otsuseid kaitsepoliitikas ja teadus- ja arendustegevuses. Ja mis kõige olulisem – see koalitsioon tegelikult toimis, ja praeguses julgeolekusituatsioonis peab koalitsioon toimima," sõnas Ratas.

Ratas ütles, et tema erakond on vanaks kolmikliiduks valmis.

"Kindlasti Keskerakonna põhiküsimus on täna seista toimetuleku eest ehk valmistuda kütteperioodiks ja me kindlasti ei taha laste- ja peretoetuste põhimõttest loobuda. Loomulikult ka julgeolek. Need on kolm kõige olulisemat asja," rääkis Ratas ERR-ile.

Praegu erakorraliste valimiste korraldamist Ratas vajalikuks ega mõistlikuks ei pidanud.

Eelmise koalitsiooni ajal pidi aga toonane peaminister Ratas tihti EKRE liikmete väljaütlemiste pärast vabandama. Delfi kirjutas toona, et koalitsioonipartneri väljaütlemiste eest vabandamine on kujunenud tema peaaegu et igapäevaseks tööülesandeks.

Üks näiteid oli 2020. aasta oktoobris, kui Mart Helme homoseksuaalidesse suhtumise pärast tekkinud valitsuskriis lõppes peaministri kingitusega: Keskerakonna esimees Jüri Ratas tänas EKRE esimeest Martin Helmet tordi ja kaardiga.

Peaministri büroo juht Johannes Merilai ütles toona, et Ratasele on omane olla sellistes olukordades väga viisakas ning et ta tänas kingitusega tõenäoliselt ka Isamaa esimeest Helir-Valdor Seedrit. Merilai lisas, et Ratas oleks koalitsioonikaaslastele tänukingi saatnud ka juhul, kui valitsus oleks lagunenud.