VIDEO | Vähemalt 40 inimest hukkus ja sajad said vigastada Bangladeshi tulekahjus

Bangladeshis Sitakunda linnas asuvas laos on tulekahjus ja tohutus plahvatuses hukkunud vähemalt 40 inimest ja veel sadu saanud vigastada. Paljude vigastatute seisund on väidetavalt kriitiline ja hukkunute arv ilmselt kasvab.

Piirkonna haiglad on ülekoormatud, koridorides ootavad ravi saamiseks palju inimesi. Meedikud on palunud inimestel verd annetada ja sõjaväekliinikud aitavad vigastatuid ravida, vahendab BBC.

"Plahvatus paiskas mind umbes 10 meetri kaugusele sellest kohast, kus ma seisin. Mu käed ja jalad on põlenud," ütles veoautojuht Tofael Ahmed uudisteagentuurile AFP.

Plahvatuses hukkus vähemalt viis tuletõrjujat ja veel mitu sai vigastada. Paljud inimesed on endiselt teadmata kadunud, sealhulgas ajakirjanikud, kes teatasid tulekahjust enne plahvatust.

Plahvatus oli nii suur, et kuuldus mitme kilomeetri kaugusele ja purustas lähedalasuvate hoonete aknad. Üks kohalik poemüüja rääkis ajakirjanikele, et prahitükk oli lennanud pool kilomeetrit ja maandunud tema tiiki. Ta kirjeldas, et nägi pärast plahvatust, kuidas tulepallid taevast alla sadasid.